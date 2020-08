"Dewianci stają się idolami i wzorem. Dno". Ostra reakcja Ziemkiewicza na oświadczenie profesor UW

We wtorek stołeczna policja zatrzymała sprawców profanacji figury Chrystusa na Krakowskim Przedmieściu. To dwoje młodych ludzi z Kolektywu Stop Bzdurom. "W związku z obrazą uczuć religijnych i znieważeniem warszawskich pomników, stołeczni policjanci do sprawy zatrzymali pierwsze osoby podejrzane. Wczoraj zatrzymano w tej sprawie kolejną osobę.

Profesor naśladuje aktywistów

Czynu aktywistów nie potępia prof. Uniwersytetu Warszawskiego Magdalena Pecul-Kudelska, która pochwaliła się w mediach społecznościowych, że również umieściła tęczową flagę na figurze Chrystusa. Z jej wypowiedzi wynika, że chciała udowodnić, że jako "heteronormatywna profesor w średnim wieku" zostanie potraktowana łagodniej niż działacze LGBT.

"Tak, powiesiłam tęczową flagę (z napisem "Solidarni z prześladowanymi") na figurze Jezusa Sursum Corda" – czytamy w jej wpisie na Facebooku. Jak przyznała na cokole pomnika zostawiła list o treści: "Osoby obrażone moją tęczową flagą na figurze sakralnej przepraszam. Nie chcę nikogo obrażać, chcę wyrazić solidarność z prześladowanymi za może obrazoburczy, ale nikogo nie krzywdzący performance".

"Policja poprzestała na wylegitymowaniu mnie i zabraniu flagi (...). Jakoś nikt nie zamierzał mnie zatrzymywać, już nie mówiąc o przetrzymywaniu przez 48 godzin. To jest najwyraźniej traktowanie zarezerwowane dla tych, którzy nie są heteronormatywnymi paniami profesor w średnim wieku" – ocenia.

"Teraz zobaczymy, czy w kościele będzie kolejna msza przebłagalna, kardynał Nycz będzie opowiadał o bólu katolików, a premier Morawiecki przybiegnie z następnym zniczem (informacja dla Stop Bzdurom: tam jest jeden znicz z logo KPRM, dostawili). Szczerze mówiąc wątpię, ale to się okaże" – dodawała prof. UW.

"Dno"

Działanie prof. Pecul-Kudelskiej spotkało się z dużą aprobatą środowisk LGBT.

Oświadczeniem nie krył oburzenia publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz. "To wszystko jest zwyczajnie odrażające. Kilkoro prowokujących dewiantów staje się idolami i wzorem do naśladowania dla profesorów. Dno" – napisał na Twitterze.