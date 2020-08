Leczmy w ciąży

KATARZYNA PINKOSZ: Łuszczyca wciąż kojarzy się z problemami dotyczącymi skóry. To jednak nie tylko skóra choruje?

PROF. WITOLD OWCZAREK: To choroba całego organizmu, ogólnoustrojowy stan zapalny uszkadza również inne narządy. Jest wiele zaburzeń i chorób współistniejących z łuszczycą, m.in. łuszczycowe zapalenie stawów i zespół metaboliczny. Osoby chore na łuszczycę mają zwiększone ryzyko rozwoju chorób serca, udaru mózgu i depresji. Oczywiście, łuszczyca może mieć różne nasilenie: od łagodnego – taki przebieg ma ok. 80 proc. pacjentów – do bardzo ciężkiego.