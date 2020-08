Poseł nie wytrzymał. Ostro do Czarzastego: Włodek, ku**a

"Dwa miesiące więzienia dla Margot. Za poglądy. Za własne zdanie. Za niezależność. Za prawo do bycia sobą. To może dotknąć Twoją córkę lub syna. Dlaczego to zrobiono? Za awans? Za podwyżkę? Za dobre słowo zwierzchnika? Posłanki Lewicy i inni uczciwi ludzie interweniują. Po to są" – napisał wczoraj szef SLD.

Na wpis Włodzimierza Czarzastego odpowiedział Kamil Bortniczuk. Jak podkreślił, odpowiedzi udzielił w stylu prezentowanym przez polityka SLD, za co z góry wszystkich urażonych przeprosił.

"Włodek. Ku**a. Za poglądy, za własne zdanie, za niezależność i za prawo do bycia sobą to ten/ta Margot na***ał/a gostka z antyaborcyjnego busa. Uliczna żuleria i bandytka. Kumasz?" – napisał poseł Porozumienia.

W nocy z 28 na 29 lipca, grupa osób podpisujących się jako "Siej zamęt", "Poetka" i "Stop bzdurom" sprofanowała pomnik Chrystusa znajdujący się na Krakowskim Przedmieściu oraz znieważyła inne warszawskie pomniki, przymocowując na nich tęczową flagę LGBT, w niektórych miejscach zostawili też kartki z "przesłaniem" "Jeb..e się ignoranci". Jednym ze sprawców profanacji jest Michał Sz. vel Małgorzata "Margot" Sz. To właśnie on został aresztowany na 2 miesiące za uszkodzenie samochodu Fundacji Pro-Prawo do Życia kilka tygodni temu. Najprawdopodobniej wkrótce mężczyzna usłyszy również zarzuty za akt profanacji.

Przeciwko zatrzymaniu działacza LGBT w piątkowy wieczór odbył się protest przed figurą Chrystusa na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

