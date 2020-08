"Muszę się powstrzymywać, aby czymś nie rzucić". Rubik zachęca do protestów

W emocjonalnym wpisie opublikowanym na Instagramie Rubik niejako usprawiedliwia i wyraża zrozumienia dla postawy Michała Sz., który trafił do aresztu za atak na kierowcę furgonetki Fundacji Pro-Prawo do Życia.

"Za każdym razem jak widzę furgonetki z homofobicznymi hasłami muszę się mocno powstrzymywać aby nie rzucić czymś w te napisy pełne nienawiści! Jak to możliwe, że w biały dzień promowane są kłamstwa i nietolerancja! Kiedy stało się to ok!?" – pyta oburzona gwiazda.

Dalej modelka zachęca, aby wziąć udział w manifestacji "solidarności": "Dziś o 18:30 w Warszawie na Placu Defilad od strony ulicy Marszałkowskiej solidarnie z represjonowanymi oraz wszystkimi osobami queer w Polsce. Wykrzyczmy wspólnie nasz opór!".

Decyzją sądu, aktywista LGBT Michał Sz. vel Małgorzata "Margot" został aresztowany na 2 miesiące. Mężczyzna jest podejrzany o dokonanie 27 czerwca 2020 r. czynu chuligańskiego polegającego na udziale w zbiegowisku, brutalnym zaatakowaniu działacza Fundacji Pro Life oraz niszczeniu mienia należącego do fundacji. Zatrzymany ta sama osoba, która była sprawcą profanacji figury Chrystusa.

