KSP ws. piątkowych zatrzymań: Pierwsze osoby zostały zwolnione

Czynności procesowe są realizowane z udziałem ustanowionych obrońców – przekazała KSP.

"Opanowanie to także zdecydowane użycie środków przymusu bezpośredniego w tym siły fizycznej. "To jeden z wielu przykładów "prowokacji policyjnych"? W przypadku naszych działań opanowanie to podstawa. Tego nam nie zabrakło. Jednak tam, gdzie dochodzi do ataku na życie i mienie, opanowanie to także zdecydowane użycie środków przymusu bezpośredniego w tym siły fizycznej" – napisała na Twitterze stołeczna policja.

Do wpisu KSP dołączyła artykuł, w którym opisano, że demonstrujący przed warszawską siedzibą Kampanii Przeciwko Homofobii byli agresywni wobec funkcjonariuszy oraz używali wobec nich wulgaryzmów.

Decyzją sądu, aktywista LGBT Michał Sz. vel Małgorzata "Margot" został aresztowany na 2 miesiące. Mężczyzna jest podejrzany o dokonanie 27 czerwca 2020 r. czynu chuligańskiego polegającego na udziale w zbiegowisku, brutalnym zaatakowaniu działacza Fundacji Pro Life oraz niszczeniu mienia należącego do fundacji. Zatrzymany ta sama osoba, która była sprawcą profanacji figury Chrystusa.

