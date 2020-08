Prezes PiS: Trwa akcja dyfamacyjna wobec naszego narodu

List do uczestników uroczystości skierował prezydent Polski Andrzej Duda. Odczytała go Grażyna Ignaczak-Bandych, Dyrektor Generalny Kancelarii Prezydenta RP. – Pamięć o tych zwykłych-niezwykłych osobach jest szczególnie cenną, nieusuwalną częścią polskiej pamięci i tożsamości. Ich wierność najwyższym ideałom, ich bohaterska postawa i tragiczna, często bardzo okrutna śmierć, jaką ponieśli za udzielaną pomoc, należą do najdonioślejszych doświadczeń całej ludzkości. Godne upamiętnienie polskich Sprawiedliwych jest i na zawsze pozostanie zaszczytnym obowiązkiem Rzeczypospolitej – napisał w liście prezydent Andrzej Duda.

Głos zabrał szef partii rządzącej. – W centrum tego dobrze zaplanowanego przedsięwzięcia jest oskarżenie naszego narodu o to, że brał udział w Holokauście, że brał udział w mordowaniu współobywateli narodowości żydowskiej. Trzeba tu było umieć powiedzieć „nie”, ale to musiało być „nie” oparte o argumenty i konkretną wiedzę – mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

– Ten Park, który jest otwierany, tez Polsce dobrze się przysłuży, przysłuży się przeciwstawieniu temu, co ma nas na różne sposoby pogrążyć, uderzyć w naszą godność i w jakimś dalej posuniętym planie naszej inne interesy, choć godność jest tu niewątpliwie najważniejsza, bo ona nie ma swojej ceny, Powtarzam: to kolejne dzieło, Radio Maryja, to wszystko, co z niego wyrastało zwykle reagowało na wyzwania czasu, one się zmieniały, ale ta zmiana, której poświęcony jest Park, jest od przeszło 20 lat trwałym elementem tego wielkiego wysiłku i jest szczególnie ważna dla naszej przyszłości, pozycji wśród innych narodów, także dla tej wartości, jaką musimy traktować, jako szczególnie istotną, to po prostu prawda – pokreślił Jarosław Kaczyński.

Polityk zaznaczył, że dziś trwa walka o prawdę historyczną: – Chodzi także o prawdę bardzo konkretną. Dlatego tego przedsięwzięcia, które tę prawdę ma prezentować, dotyczy to nasze spotkanie, ten akt otwarcia czegoś, co będzie już na stałe wpisywało się w historię naszego narodu i to wszystko, co jest związane z jej prezentowaniem, będzie częścią tej prawdziwej opowieści o naszych dziejach, o godności Polaków, o tych wszystkich, którzy czynili, jak trzeba.

Park Pamięci Narodowej

Park upamiętnia Polaków, którzy w czasie II wojny światowej narażając życie własne i swoich rodzin ratowali Żydów.

Na postumencie przed wejściem do Parku Pamięci Narodowej „Zachowali się, jak trzeba” umieszczony został cytat ze św. Jana Pawła II „Naród, który nie zna swej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”.

Park powstał w kompleksie, w którym znajdują się świątynia oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Naprzeciwko parku trwa budowa Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II, które ma być gotowe wiosną 2021 roku.

W parku, w alei tworzącej kontur Polski, umieszczono tablice z 18 457 nazwiskami Polaków, którzy w czasie drugiej wojny światowej ratowali Żydów przed śmiercią. Tablice wieczorem będą podświetlane na biało-czerwono.

