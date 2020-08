Jakimowicz i Ogórek z nowym programem w TVP Info

Program prowadzą Magdalena Ogórek, dziennikarka TVP znana z prowadzenia m. in. "O co chodzi" oraz "Studia Polska" oraz Jarosław Jakimowicz – aktor znany m. in. z filmu "Młode wilki", a od pewnego czasu komentator w programach TVP Info.

"Różne spojrzenia na świat, różne oceny bieżącej sytuacji politycznej i społecznej. Forum ocen i opinii wyrażanych wspólnie z zaproszonymi gośćmi" – czytamy w opisie nowego programu.

"Po programie wyściskaliśmy się jak dwoje bliskich znajomych. Widzę, że to będzie moja dobra koleżanka. Ja napisałem jej, że bez niej nie dałbym rady. Ona odpisała: "Dziękuję". Magdalena ma olbrzymią wiedzę, ona tym żyje, żyje polityką. Już mi podrzuca różne materiały, o których pewnie będziemy rozmawiać następnego dnia" – napisał Jakimowicz po debiucie w roli prowadzącego.