Olbrzymia kara dla Biedronki za wprowadzenie klientów w błąd

Biedronka podawała polskim klientom nieprawdziwe, zaniżone ceny produktów, albo w ogóle ich o nich nie informowała. Sygnały dotyczące tych praktyk docierały do UOKiK od pewnego czasu.

Jako że liczba zgłoszeń narastała, pod koniec zeszłego roku wszczęto postępowania przeciw Jeronimo Martins Polska. Okazało się, że doniesienia były prawdziwe. Ceny są zawyżane co najmniej od 2016 roku.

"Cena jest jednym z najważniejszych kryteriów, jakimi kierują się konsumenci przy wyborze produktów. Niedopuszczalne jest wprowadzanie konsumentów w błąd co do właściwej ceny towarów. W przypadku Biedronki klienci przez długi czas płacili najczęściej więcej, niż wynikało to z ceny na sklepowych półkach. Nie zawsze mieli nawet tego świadomość" – podkreśla prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Odpowiedź Biedronki

Po wszczęciu postępowania właściciel Biedronki miał podjąć kroki w celu ukrócenia niegodziwego procederu. Sprawie ma się nadal przyglądać UOKiK.

Sieć Biedronka opublikowała komunikat, w którym odniesiono się do sprawy. W piśmie podkreślono, że biorąc pod uwagę liczbę klientów, nie można wykluczyć, że w niektórych przypadkach brak odpowiednich cen był spowodowany ludzkim błędem.

"W trosce o naszych klientów podjęliśmy zdecydowane, znacznie wykraczające poza rynkowe standardy, działania mające na celu ograniczenie liczby tego typu przypadkowych błędów. Już teraz widzimy pozytywne efekty wdrażanych rozwiązań. Podkreślamy jednocześnie, że decyzja UOKiK nie zagrozi naszej strategii dostarczania klientom towarów wysokiej jakości w codziennie niskich cenach, a tym samym wspierania polskich rodzin oraz polskich producentów i dostawców, szczególnie w obecnych trudnych czasach" – czytamy w komunikacie.

