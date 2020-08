"Pomyśleć tyko, że to wszystko za nazwanie chłopa chłopem". Mazurek ostro o sytuacji Radia Nowy Świat

Minął zaledwie miesiąc od uruchomienia nowego projektu, a radio już musi zmagać się z kryzysem po tym, jak w piątkowym serwisie informacyjnym aresztowanego aktywistę LGBT Michała Sz. określono mianem mężczyzny. Michał Sz. uważa się za kobietę i każe nazywać się określeniem Margot.

Oburzeni słuchacze mocno skrytykowali rozgłośnię na facebookowym profilu, deklarując, że nie będą już słuchać Radia Nowy Świat. Interweniowali także bezpośrednio u władz rozgłośni, pisząc w tej sprawie maile.

Na początku przed falą hejtu próbował bronić się prezes i założyciel radia Piotr Jedliński, jednak szybko zszedł z tonu i zapewniał, że "nie zamierzał dołączać do prześladujących".

Osobny komunikat wystosowało Radio Nowy Świat. "Zastosowana przez nas forma męskoosobowa ("aktywista") w odniesieniu do Margot była nieintencjonalnym błędem, który w żadnej mierze nie definiuje stanowiska Radia Nowy Świat wobec wspomnianych osób i wydarzeń" – napisano.

Wczoraj późnym wieczorem poinformowano o rezygnacji prezesa Jedlińskiego.

Sprawę skomentowała Beata Mazurek. "Tak się kończy lewacka poprawność polityczna. Odejść z Trójki, (gdzie mogli mówić co chcą) w roli męczenników "wolności słowa, prześladowanych przez pisowski reżim" i tak marnie skończyć. Pomyśleć tyko, że to wszystko za nazwanie chłopa chłopem. Czy to nie hipokryzja?" – napisała na Twitterze.

