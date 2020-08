"W jednej ręce pałka, w drugiej kajdanki". Gawkowski: W przypadku LGBT państwo działa ze zdwojoną siłą

– Dlaczego jak mamy do czynienia z takimi protestami, to państwo działa z podwójną siłą, to znaczy pałka jest w ręku i kajdanki w drugiej, a jak przychodzi np. do ścigania pedofila, to mówimy: możesz chodzić dwa miesiące na wolności. Zamkniemy jakąś Margot, a z drugiej strony dwa miesiące będziemy mówili, że pedofil czeka na wolności na sprawę w sądzie. To jest uczciwe państwo? – mówił Krzysztof Gawkowski w Polsat News, komentując wydarzenia z ostatniego piątku.

Polityk Lewicy skomentował również bieżące wydarzenia na Białorusi. Skrytykował działanie polskich polityków w tym obszarze.

– Polska jako sąsiad Białorusi powinna być jej ambasadorem w UE i szukać porozumienia w trakcie kampanii wyborczej przed wyborami i w czasie tego okresu, kiedy nie ma wyborów, a nie w chwilę po wyborach. Powiem panu dlaczego. Dlatego, że jak polski rząd reprezentowany m.in. przez marszałka Karczewskiego, który pojechał i po głowie gładził pana prezydenta Łukaszenkę, to wtedy śmialiśmy się i mówiliśmy, że wszystko jest okej. Okazuje się, że z Łukaszenką kiedy rozmawiasz łagodnie i nie stosujesz retoryki takiej jak on stosuje, to nie jesteś w stanie wygrać – ocenił Gawkowski.

