Podwyżki dla parlamentarzystów przegłosowane. Większość opozycji poparła ustawę

W czwartek wieczorem sejmowa komisja regulaminowa przyjęła projekt ustawy zakładający podwyższenie pensji osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe, w tym parlamentarzystom. W myśl proponowanych zmian, poseł lub senator miałby zarobić 0,63 pensji podstawowej sędziego Sądu Najwyższego. Oznacza to, że będzie mógł liczyć nawet na 12,6 tys. zł brutto plus diety. Dla posłów będzie to podwyżka wynagrodzenia o ponad 40 proc. w stosunku do obecnych zarobków.

Sejm po południu przegłosował nową ustawę. Nowe rozwiązania poparła nie tylko partia rządząca, ale również większość opozycji. Wśród Koalicji Obywatelskiej 100 posłów poparło ustawę, 9 było przeciw, a 12 się wstrzymało, wśród Lewicy 39 posłów poparło ustawę, a wśród PSL-Kukiz'15 - 20. Koło Konfederacji było jedynym, gdzie wszyscy posłowie zagłosowali przeciw.

Wyższe pensje

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami poszczególni urzędnicy będą zarabiać: