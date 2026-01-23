Męskie sprawy

Z półdystansu II Chociaż polska prapremiera jednoaktówki pt. „Cravate Club” odbyła się przeszło dwie dekady temu - na deskach świętej pamięci Sceny Prezentacje, reżyseria Romuald Szejd - doskonale przypominam sobie ów spektakl, okraszony koncertem aktorskiego duetu: Wojciech Malajkat - Sambor Czarnota. W roku 2020 nowa odsłona przedstawienia trafiła na afisz Teatru Polonia, a teraz możemy ją zobaczyć w Teatrze Współczesnym.
Wojciech Malajkat zasiadł w jego fotelu dyrektorskim przed kilkunastoma miesiącami, lecz dopiero teraz pojawił się na jej scenie. Nareszcie! Fabuła umożliwia mu ukazanie kolosalnego poczucia vis comica, widocznego już od aktorskich pierwocin (niezapomniane inscenizacje sztuk Woody Allena „Zagraj to jeszcze raz” i „Działania uboczne” reż. Adam Hanuszkiewicz, Teatr Studio).
