Męskie sprawy

Wojciech Malajkat zasiadł w jego fotelu dyrektorskim przed kilkunastoma miesiącami, lecz dopiero teraz pojawił się na jej scenie. Nareszcie! Fabuła umożliwia mu ukazanie kolosalnego poczucia vis comica, widocznego już od aktorskich pierwocin (niezapomniane inscenizacje sztuk Woody Allena „Zagraj to jeszcze raz” i „Działania uboczne” reż. Adam Hanuszkiewicz, Teatr Studio).