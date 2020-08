"Automasakracja całej starej klasy politycznej". Bosak ostro o podwyżkach

Posłowie przegłosowali ustawę dot. wzrostu wynagrodzeń dla parlamentarzystów i samorządowców. Za tymi rozwiązaniami głosowało 386 posłów, przeciw było 33, zaś 15 wstrzymało się. Ustawę poparła nie tylko Zjednoczona Prawica, ale również większość opozycji. W myśl proponowanych zmian, poseł lub senator miałby zarobić 0,63 pensji podstawowej sędziego Sądu Najwyższego. Oznacza to, że będzie mógł liczyć nawet na 12,6 tys. zł brutto plus diety. Dla posłów będzie to podwyżka wnagrodzenia o ponad 40 proc. w stosunku do obecnych zarobków.

Przeciwko tym zmianom opowiedziały się Konfederacja i Kukiz'15.

"Ta bezwstydna łapczywość to automasakracja całej starej klasy politycznej. Taka właśnie ona jest. W całości do wymiany" – napisał dziś na Twitterze Krzysztof Bosak.

Wyższe pensje

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami poszczególni urzędnicy będą zarabiać: