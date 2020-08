"Wątpię, czy ktoś w to uwierzy...". Siemoniak odpowiada na słowa Terleckiego

W wieczornym głosowaniu Senat odrzucił zmiany w prawie podwyższające wynagrodzenia dla samorządowców, parlamentarzystów i osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie. Za odrzuceniem projektu opowiedziało się 48 senatorów, 45 było przeciw. Żaden nie wstrzymał się od głosu.

Komentując decyzję senatorów szef klubu PiS Ryszard Terlecki stwierdził: "to opozycja chciała, żebyśmy to zrobili teraz i nie przeciągać sprawy na wrzesień". – To opozycja chciała, żeby do tej ustawy dodać parę elementów poprawiających sytuację posłów i senatorów – mówił polityk PiS. Jedną ze zgłoszonych przez opozycję propozycji miała być - według niego - kwestia 13. wynagrodzenia.

Do słów tych odniósł się na antenie TVN24 Tomasz Siemoniak. – Przez pięć lat żadna inicjatywa opozycji nie została przez PiS podjęta, więc bardzo mało wiarygodnie brzmi to zwalanie winy – odparł.

Odnosząc się do całej sprawy podkreślił, że nie będzie dołączał do rozliczeń i pokazywania innych palcem. – Wcale nie jest tak, że ci, którzy głosowali "za", to są pazerne osoby, to są uczciwi posłowie. Tak samo nie są bohaterami ci, którzy się wstrzymali, bądź byli przeciw – stwierdził. – Ja będę wstrzemięźliwy w żądaniu głów czy domaganiu się rozliczeń – dodał.

