Ideolodzy LGBT chcą anarchizacji państwa

Jacek Przybylski: Największe protesty w historii niepodległej Białorusi to początek końca ostatniego dyktatora Europy?

Witold Waszczykowski:Nawet jeżeli to początek, to koniec nie nadejdzie szybko. Ostatni dyktator Europy ma wystarcza-jąco dużo siły, aby wytrzymać jeszcze co najmniej jedną kadencję. Przez 26 lat stworzył to państwo, jego administrację i siły bezpieczeństwa. Powstała cała generacja, która dorobiła się za jego rządów i której zależy na utrzymaniu obecnego porządku.