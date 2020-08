"Sezon ogórkowy, ale ilość nadinterpretacji zaskakująca". Kancelaria Prezydenta odpowiada na "rewelacje" dziennika

Z ustaleń gazety wynika, że podwyżki w Kancelarii Prezydenta mają obowiązywać od września. Obejmą blisko 400 pracowników – od dyrektora generalnego do referenta. "Najniższe wyniosą 500 zł, ale zastępcy dyrektorów mogą liczyć nawet na 1,5 tys. zł więcej do pensji" – czytamy. Dziennik podkreśla, że choć zarządzenie dotyczące wzrostu wynagrodzeń wejdzie w życie od 1 września, wyższe pensje mają być wyliczone wstecz – od stycznia tego roku.

"W kwestii dzisiejszych „rewelacji” zamieszczonych w dzienniku "Rzeczpospolita" przekazuję stanowisko Kancelarii Prezydenta. Sezon ogórkowy, ale ilość nadinterpretacji zaskakująca. Rozumiem, że jutro na jedynce w "Rzeczpospolitej" pełna prawdziwa informacja" – napisał na Twitterze Błażej Spychalski, odsyłając do komunikatu na stronie prezydenta, w którym podkreślono, że informacje przekazane przez autorkę artykułu nie znajdują potwierdzenia w faktach.

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie wprowadza podwyżek, natomiast wydaje przepisy wykonawcze w drodze zarządzenia w odniesieniu do pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana zarządzenia jest konsekwencją przyjętego w ustawie budżetowej na rok 2020 wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 106 proc" – czytamy w wyjaśnieniu Kancelarii Prezydenta RP.

"Zwiększenie poziomu miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego nie oznacza automatycznej podwyżki wynagrodzenia. (...) Podanie informacji, że „pensja doradców” ma być podniesiona o nawet 2 tys. zł wyłączenie na podstawie zmiany dotychczasowych widełek określających wysokość stawki wynagrodzenia zasadniczego doradcy jest daleko idącą nadinterpretacją. Dotyczy to także informacji o tym, do jakiego poziomu „podskoczy” miesięczne wynagrodzenie zasadnicze dyrektora generalnego Kancelarii, dyrektorów i zastępców dyrektora, pozostałych pracowników Kancelarii Prezydenta RP. W odniesieniu do żadnego z pracowników nie jest możliwy wzrost wynagrodzenia o 2 tys. zł, ponieważ nikt nie zarabia tyle, aby 6% stanowiło 2 tys. zł. Nie jest także możliwe, aby ktokolwiek otrzymał „zastrzyk gotówki na poziomie 12 tys. zł”" – czytamy dalej w komunikacie".

"Nieprawdziwa jest także informacja o podniesieniu pensji Szefa Kancelarii" – tłumaczy kancelaria.

W komunikacie poinformowano ponadto, że to nie możliwe, że 400 osób zatrudnionych w KPRP otrzyma we wrześniu podwyżki, ponieważ... "pracę w KPRP świadczy 341 osób zatrudnionych w komórkach organizacyjnych", a poza tym nie zapadły decyzje o podwyżkach.

"Nieprawdziwa jest także podana w artykule informacja o zarobkach Pana Prezydenta Andrzeja Dudy", a także "nieprawdziwe są dane dotyczące średniej pensji zasadniczej w Kancelarii Prezydenta" – informuje KPRP.

Odnosi się również do zamieszczonej w artykule informacji, że Kancelaria Prezydenta RP „nie odpowiedziała nam na pytanie o powody” przyznania podwyżek. "Z rzetelności dziennikarskiej wymagałaby dodania, że pytanie zostały przesłane przez Panią Redaktor Izabelę Kacprzak 17 sierpnia o godz. 22:12, czyli – uwzględniając oficjalne godziny pracy Kancelarii Prezydenta RP – jako datę wpływu uznać należy 18 sierpnia 2020 r. KPRP nie miała zatem szansy przygotować informacji żądanym przez Panią Redaktor terminie" – podkreślono.

"Nieprawdą jest także, że Kancelaria Prezydenta „Teraz ma 200 mln zł”. Wydatki zaplanowane dla całej części budżetowej 01 wynoszą 199.331 tys. zł w tym 30 mln zł na odbudowę zabytków Krakowa. Kwota ta obejmuje także finansowanie BBN i Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz wydatki na uposażenia byłych prezydentów i funkcjonowanie ich biur" – zaznaczono w komunikacie KPRP.

