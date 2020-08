Tak źle jeszcze nie było. Rekordowa liczba nowych przypadków koronawirusa

"To jest rzecz niesłychana". Milller o tym, "kto pociąga za sznurki"

To Kaczyński wydaje dyspozycje ministrom, premierowi, prezydentowi. To jest rzecz niesłychana, ale tak się ukształtowała rzeczywistość polityczna w Polsce, że ktoś inny pociąga za sznurki i nie ponosi za to odpowiedzialności – stwierdził...