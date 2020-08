Belka o polskiej gospodarce: Przechodzi przez kryzys stosunkowo nieźle

Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji budżetu na 2020 r., w którym uwzględniono wyzwania związane z pandemią. W znowelizowanym budżecie założono, że deficyt wyniesie 109,3 mld zł. Wcześniej zakładano zerowy deficyt.

– To logiczna konsekwencja działań przeciwko pandemii. Oczywiście nie mogę być zadowolony z tego olbrzymiego deficytu, ale dzięki temu, jak na razie, gospodarka przechodzi przez kryzys stosunkowo nieźle – ocenił europoseł.

Polityk podkreślił jednocześnie, że jego zdaniem nie ma nic gorszego od ukrywania długów. – Jeżeli okaże się, że te 110 mld to rzeczywiście wszystko, to w tych warunkach funkcjonowania, uważam, że mogło być gorzej – przyznał gość Polsat News.

Belka został też zapytany, gdzie on na miejscu ministra finansów szukałby pieniędzy., odparł, że "ostatnie dane są co najmniej zachęcające".

– Produkcja przemysłowa niemal wróciła do okresu sprzed pandemii, konsumpcja właściwie już przekroczyła poziom sprzed kryzysu. Boję się jednak, że II fala spowoduje powtórny lockdown, powtórne zamrożenie. To byłaby katastrofa dla właściwie całej gospodarki, już nie tylko dla jej wybranych sektorów. Wówczas należałoby przedłużyć te tarcze kryzysowe, co odbiłoby się na długu publicznym, który później musielibyśmy spłacać – mówił były premier.