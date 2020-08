Poważna awaria w TVP. "Padł najsłabszy element"

Portal tłumaczy, że w TVP wszystkie programy emitowane są za pośrednictwem serwerów, a to oznacza, że są one wgrywane do komputerów, które dodają do nich bloki reklamowe. "Bez sprawnych serwerów emisyjnych, TVP musi przejść na ręczną emisję, co może powodować duże problemy z koordynacją programów i reklam. Do rana awarii nie udało się usunąć. W tej sytuacji programy są emitowane ręcznie. Tak TVP nadała m.in. transmisję nabożeństwa z Jasnej Góry o 7.00, a potem poranny program »Pytanie na śniadanie« o 8.00" – czytamy.

Od rana trwały prace, by usunąć awarię. – Emitujemy audycje na żywo oraz programy z listy rezerwowej. Staramy się, żeby to było jak najbardziej zgodne z ramówką, ale nie zawsze się udaje. Padł najsłabszy element naszego systemu. Wkrótce miał być wymieniany – powiedział jeden z pracowników TVP.

W piątek wieczorem nie działała też strona tvp.info. "Mamy chwilowe problemy z zasilaniem wywołane działaniem firmy zewnętrznej. Przepraszamy za utrudnienia. Działamy energicznie, by je usunąć" - napisał profil tvp.info na Twitterze. Strona stacji ponownie stała się dostępna ok. północy.

W piątek wieczorem nie działała również główna strona telewizji tvp.pl ani usługa VOD TVP umożliwiająca oglądanie programów w internecie.