Najnowsze informacje ws. powrotu do szkół. Szef MEN podał szczegóły

– Chcemy, aby od 1 września uczniowie wrócili do stacjonarnych zajęć. Stąd wizyta moja w kilku szkołach po to, aby sprawdzić jak już dyrektorzy do tego się przygotowali. W obu tych szkołach uzyskałem informacje, że dyrektorzy porozumieli się z już nauczycielami, z rodzicami, także z organem prowadzącym i na tej podstawie powstały już wewnętrzne regulaminy funkcjonowania szkół. Ci dyrektorzy, z którymi rozmawiałem, wręcz cieszyli się, że ogólnopolskie wytyczne są na tyle elastyczne, że pozwalają im dopasować sposób funkcjonowania szkoły do warunków lokalnych – mówił Dariusz Piontkowski podczas konferencji prasowej.

Minister dodał, że nie ma potrzeby odraczania rozpoczęcia roku szkolnego. jego zdaniem powroty z wakacji nie stanowią większego zagrożenia. – Nastolatkowie chodzą do sklepu, miejsc kulturalnych i tam równie dobrze mogą się zarazić – ocenił. Jak zaznaczał, przeciwwskazań do rozpoczęcia stacjonarnej edukacji, z zachowaniem pewnych zasad ostrożności, nie widzi ani Główny Inspektorat Sanitarny, ani Ministerstwo Zdrowia.