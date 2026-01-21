Wraca sprawa byłego wiceministra. "Odwoziłem dzieci do szkoły i jeździłem na zakupy"

Polityk Lewicy został oskarżony o wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych, co według prokuratury miało narazić jego pracodawcę na straty w wysokości ponad 4,6 tys. zł. Ciążyński nie przyznał się do winy i wnosi o uniewinnienie. Rozprawa została wyłączona z jawności.

Twierdzi, że nie otrzymał od pracodawcy zasad korzystania z auta służbowego

Były wiceminister w trakcie składania wyjaśnień przekonywał, że nie otrzymał od pracodawcy zasad korzystania z auta służbowego. Jak mówił, samochód odebrał 9 maja 2024 r., a jedyne informacje, jakie przekazano mu wówczas, dotyczyły technicznej obsługi karty flotowej. Podkreślał, że pytał m.in. o możliwość wyjazdów zagranicznych oraz limity kilometrów, ale nie poinformowano go o ograniczeniach w użytkowaniu pojazdu. – Nawet nie wiedziałem, że taki dokument istnieje. Cała moja wiedza na temat zasad korzystania z auta służbowego przekazana została mi w krótkiej rozmowie z pracowniczką podczas przekazania samochodu. Korzystałem z auta swobodnie, odwoziłem dzieci do szkoły, jeździłem tym samochodem na zakupy, również w weekend – tłumaczył przed sądem.

Według aktu oskarżenia Ciążyński, pracując w Sieci Badawczej Łukasiewicz PORT we Wrocławiu, miał od 2 czerwca do 28 lipca 2024 r. – będąc funkcjonariuszem państwowym – wykorzystywać służbowe auto do celów prywatnych, przekraczając swoje uprawnienia. Prokuratura wskazuje, że doprowadził w ten sposób instytucję do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 4,6 tys. zł. Jak ustalono, miał co najmniej osiem razy tankować pojazd do prywatnych przejazdów, płacąc służbową kartą flotową, a także kupić płyn do spryskiwaczy.

Prywatny wyjazd służbowym samochodem i tankowanie kartą pracodawcy

Sprawa jest głośna od 2024 r., gdy media informowały o prywatnym wyjeździe byłego wiceministra do Słowenii służbową limuzyną i tankowaniu pojazdu kartą pracodawcy. Ciążyński tłumaczył wówczas, że nie miał świadomości, iż postępuje niezgodnie z zasadami, a wydane pieniądze zwrócił i przeprosił za sytuację.

Jesienią ubiegłego roku wrocławski sąd nie zgodził się na umorzenie postępowania, o co wnioskował oskarżony. Ciążyński argumentował, że jego zachowanie nie nosi znamion czynu zabronionego, a on sam poniósł już konsekwencje – stracił pracę w Sieci Badawczej Łukasiewicz PORT oraz złożył dymisję ze stanowiska wiceministra sprawiedliwości. Sąd jednak nie uwzględnił wniosku i skierował sprawę do rozpoznania na rozprawie.

Bartłomiejowi Ciążyńskiemu grozi kara od roku do 10 lat więzienia.

"Jestem niewinny". Były wiceminister odpiera zarzuty

Minister pojechała rządową limuzyną do apteki? Tak się tłumaczy