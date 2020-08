Odwołanie łódzkiego kuratora oświaty. Wyznaczono p.o. na tym stanowisku

O powierzeniu Andrzejowi Krychowi funkcji pełniącego obowiązki łódzkiego kuratora oświaty poinformował na swoim profilu na Twitterze wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. Jak czytamy we wpisie, Krych został wyznaczony na nowe stanowisko w uzgodnieniu z ministrem edukacji narodowej Dariuszem Piontkowskim.

"Dziś rano, w uzgodnieniu z Ministrem Edukacji Narodowej Dariuszem Piontkowskim, wyznaczyłem na stanowisko pełniącego obowiązki Łódzkiego Kuratora Oświaty Andrzeja Krycha. Do tej pory Andrzej Krych był zastępcą dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji w Kuratorium Oświaty w Łodzi – napisał Tobiasz Bocheński.

Krych będzie pełnił funkcję Łódzkiego Kuratora Oświaty do czasu wyznaczenia następcy odwołanego Wierzchowskiego.

Burza związana z Wierzchowskim dotyczy wypowiedzi łódzkiego kuratora oświaty na temat działań środowisk LGBT. Wierzchowski w czwartek 20 sierpnia był gościem programu „Rozmowy niedokończone”. Kurator mówił o przygotowaniu szkół do zdalnego nauczania i powrocie dzieci do klas. W trakcie programu Wierzchowski stwierdził: „Jesteśmy na etapie wirusa, ale myślę, że ten wirus LGBT, wirus ideologii jest znacznie groźniejszy, bo to jest wirus dehumanizacji społeczeństwa”.

Wojewoda łódzki tłumaczy później w mediach społecznościowych, że z wnioskiem o odwołanie Wierzchowskiego wystąpił w piątek 14 sierpnia i była to "decyzja wielokrotnie konsultowana i omawiana wcześniej z Ministrem Edukacji".

