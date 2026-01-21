MSZ odpowiada prezydentowi. "Nie chcą ułatwiać"

Według agencji prasowej Bloomberg prezydent Trump zaprosił do Rady Pokoju przedstawicieli łącznie 49 krajów oraz Komisję Europejską. W szerokim gronie zaproszonych znaleźli się między innymi prezydenci Rosji i Białorusi, a także premier Izraela. Propozycję dołączenia do Rady otrzymał również Karol Nawrocki.

"Wczoraj (wtorek) o 16:56 MSZ przekazało do Kancelarii Prezydenta odpowiedź na prośbę o opinię ws. zaproszenia Pana Prezydenta Karola Nawrockiego do dołączenia do Rady Pokoju. Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą o umowach międzynarodowych (art. 6 pkt 3), podpisanie umowy międzynarodowej wymaga zgody Rady Ministrów w formie uchwały. Mówił o tym również Rzecznik Rządu Adam Szłapka" – poinformował w serwisie X rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wiewiór.

"Niezmiennie pozostajemy do dyspozycji Pana Prezydenta" – zapewnił przedstawiciel ministerstwa.

MSZ chce utrudnić prezydentowi decyzję?

Portal money.pl twierdzi, że "zdecydowano się nie ułatwiać życia Nawrockiemu i postanowiono odwlekać odpowiedź na prośbę jego Kancelarii, by MSZ wydał opinię dotyczącą Rady i tego, czy powinniśmy do niej przystąpić". "Rządzący mieli dojść do wniosku, że prezydent chce mieć w ręku papier, który pozwoli mu obarczyć winą rząd za ewentualną negatywną odpowiedź dla Donalda Trumpa. Jednocześnie Pałac miał wywierać presję, by opinia była gotowa, zanim dojdzie do spotkania obu głów państwa na szczycie w Davos" – czytamy.

Jednak według serwisu z komunikatu MSZ przekazanego KPRP "nie wynika właściwie nic, co Karol Nawrocki mógłby wykorzystać w odbytej już rozmowie z Trumpem". "Jak słyszymy, opinia jest dość zwięzła i niczego nie przesądza w kontekście tego, czy powinniśmy do Rady Pokoju przystąpić, czy nie albo jeśli przystąpić, to czy warto postawić jakieś własne warunki. Opinia raczej sprowadza się do stwierdzenia ogólnie znanych faktów, że mowa o nowym gremium międzynarodowym, na przystąpienie, do którego konieczna jest zgoda Rady Ministrów oraz że sprawa jest na tyle poważna, że wymaga dalszych, pogłębionych analiz" – opisano.

