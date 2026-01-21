Nawrocki powinien przyjąć zaproszenie Trumpa? Wiadomo, co sądzą Polacy

Prezydent Karol Nawrocki dostał zaproszenie od Donalda Trumpa do udziału w Radzie Pokoju ds. Strefy Gazy. Według agencji prasowej Bloomberg Trump zaprosił do Rady Pokoju przedstawicieli łącznie 49 krajów oraz Komisję Europejską. W gronie tym są m.in. Viktor Orban, Władimir Putin, Alaksandr Łukaszenka czy Benjamin Netenjahu.

Pracownia SW Research na zlecenie Onetu zapytała Polaków o zdanie na ten temat. "Czy Pani/Pana zdaniem Karol Nawrocki powinien przyjąć zaproszenie Donalda Trumpa do Rady Pokoju?" – takie pytanie postawiono respondentom. Odpowiedź "tak" wybrało 37,2 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 34,5 proc. ankietowanych. 28,3 proc. uczestników sondażu wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć/nie mam zdania".

Sondaż został zrealizowany w dniu 21 stycznia 2026 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 837 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Rada Pokoju. Nie, bo może będą w niej Putin i Łukaszenka?

Zdaniem byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego prezydent Nawrocki powinien odmówić Trumpowi. – Poza wątpliwym towarzystwem, za to zaproszenie trzeba zapłacić 3,5 mld zł i nie wiadomo, czym ta Rada Pokoju miałaby się zajmować. Są jakieś granice śmieszności. Płacić tyle pieniędzy za towarzystwo Putina i Łukaszenki byłoby tychże granic przekroczeniem, ośmieszeniem tak siebie, jak własnego kraju. Byłbym zdecydowanie na "nie", gdyby to mnie do tak "zacnego" grona zaproszono – powiedział jeden z byłych liderów Platformy Obywatelskiej.

– Co do samej Rady, to nie wiemy, jakie to jest gremium, jakie ma umocowania oprócz dostarczenia pieniędzy dla Trumpa, ale to jakby za mało, jeśli chodzi o ocenę polskiego interesu. Po co narażać się na co najmniej niezręczność, gdy o pokoju ma z nami współdecydować Putin. I jeszcze trzeba za to słono płacić. Niedobry pomysł, bardzo niedobry – powiedział Komorowski.

