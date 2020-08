Nowe wytyczne GIS dla przedszkoli i żłobków. "Sytuacja wymaga dobrego przygotowania"

Szefowa MRPiPS podkeśliła na konferencji prasowej, że rozwój miejsc opieki dla dzieci do lat 3 jest jednym z priorytetów rządu. Zwróciła uwagę, że potrzebom rodziców odpowiada program "Maluch plus".

Minister wskazała, że obecnie istnieje ok. 6,5 tys. instytucji żłobkowych. "Z roku na rok tych miejsc przybywa. Dążymy do tego, aby procent użłobkowienia w Polsce był coraz wyższy, aby na koniec roku było to 30 proc." – powiedziała Maląg.

Zaznaczyła, że jesteśmy w sytuacji epidemicznej, która wymaga tego, aby instytucje opieki dla dzieci były dobrze przygotowane. Dlatego – jak wskazała – razem z Państwową Inspekcją Sanitarną zostały opracowane nowe wytyczne dla tych instytucji.

W zaktualizowanych wytycznych GIS m.in. dla przedszkoli i instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 usunięto zapis, że w grupie powinno przebywać maksymalnie 25 dzieci. Zalecono natomiast m.in., aby w sali przeznaczonej na zbiorowy pobyt dzieci powierzchnia przypadająca na jedno dziecko była nie mniejsza niż 1,5 m kw.

