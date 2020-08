Sensacyjne odkrycie archeologiczne pod Grunwaldem

Topory odnalazł Aleksander Miedwiediew, członek ekipy poszukiwawczej, który już od siedmiu lat uczestniczy w badaniach. O swoim znalezisku opowiedział dziennikarzom RMF FM.

– Na terenie bagiennym, na głębokości około 80 centymetrów, w odległości kilku metrów od siebie, były dwa topory bojowe. Są to topory z wyciągniętą ku dołowi brodą. Jeden ma osadę drzewca krótszą, a drugi dłuższą, czyli są to dwa różne typy – tłumaczył.

Znalazca podkreślił, że topory "są datowane na wiek XV i ewidentnie miejsce, kontekst znalezienia tych przedmiotów wskazuje nam, że brały udział w kampanii 1410 roku". Jak dodał, przedmioty po wyjęciu z ziemi opłukano pod bieżącą wodą i są w bardzo dobrym stanie.

Według pracowników Muzeum Bitwy pod Grunwaldem to największe odkrycie w trwających od kilku lat badań. – To sensacja archeologiczna co najmniej na skalę ogólnopolską – powiedział RMF dr Szymon Drej, dyrektor muzeum.

Pola grunwaldzkie przeczesują – pod nadzorem archeologów – detektoryści i miłośnicy historii z całej Polski.