Nie jesteśmy skazani na porażkę

Jacek Przybylski: Wirus LGBT prowadzi do dehumanizacji społeczeństwa – stwierdził na antenie łódzki kurator Grzegorz Wierzchowski. I jest już byłym kuratorem. Rząd Zjednoczonej Prawicy zaczął walkę z homofobią?

Patryk Jaki: Okoliczności odwołania były bardzo niefortunne. Jednak minister edukacji wskazuje na inne przyczyny tej dymisji.

Czyli w Zjednoczonej Prawicy nie ma sporu w kwestii homofobii?

W naszym obozie toczy się dyskusja o tym, jak mają wyglądać nasze dalsze rządy, jakie są największe wyzwania dzisiejszego świata i priorytety dla Polski. W mojej ocenie najważniejsza walka toczy się dziś o świadomość społeczną procesu, któremu poddane jest nasze państwo. Jeżeli ją przegramy, to stracimy coś, co jest cenniejsze od jakichkolwiek zdobyczy ekonomicznych. Polska poddana jest procesowi wrogiej socjalizacji, który już spowodował „gramscizację Europy”. Zachwyty elit UE nad Antoniem Gramscim, który żądał „totalnej laicyzacji życia, zwyczajów i stosunków międzyludzkich” oraz „zsekularyzowania jedności duchowej i społecznej”, a także neomarksistowskimi ideami połączonymi ze zrobieniem głównym „bohaterem Europy” Altiera Spinellego, który dążył do stworzenia „państwa europejskiego” kosztem państw narodowych – to ogromne zagrożenie inkorporowane po zwycięstwach na Zachodzie do Rzeczypospolitej.