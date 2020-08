Tak Wałęsa zmienił zdanie. Pawłowicz publikuje list z 1983 roku

Wiceminister Kraska: Mamy już strategię na jesienną falę COVID-19

Słyszę, szczególnie od ludzi młodych, że nie chcą się szczepić, gdyż nie wiedzą, co znajduje się w szczepionce. Ja też gdy wsiadam do samolotu, to nie wiem dokładnie, z czego on jest zbudowany i na jakiej zasadzie lata, jednak mam...