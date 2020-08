Kaczyński na wakacjach. Osobliwy komentarz rzeczniczki Lewicy

"Mam wrażenie, że co roku, kiedy Jarosław Kaczyński udaje się na wakacje, to leje. Pech, czy to Polska płacze deszczem?" – napisał na Twitterze Żukowska, komentując zdjęcia z wakacyjnego wyjazdu polityków PiS.

Wpis rzeczniczki Lewicy odnosi się do ostatniego zdjęcia jakie umieścił na Twitterze europoseł PiS Joachim Brudziński oraz zdjęcia z wyjazdu prezesa PiS sprzed kilku lat. "Śpijcie spokojnie stery Polski w dobrych rekach" – przekonuje w jednym ze swoich wpisów (dwa dni temu) Brudziński, dodając zdjęcie Kaczyńskiego prowadzącego łódź.

Drugie zdjęcie, które pokazuje Kaczyński, pochodzi z 2017 roku, kiedy prezes PiS – m.in. z Brudzińskim – wybrał się na górską wycieczkę, na szczyt Koziarza. Zdjęcie z tego wyjazdu Brudziński również opublikował w mediach społecznościowych. Większość uwiecznionych na zdjęciu osób – w tym Jarosław Kaczyński – ubrana była w biało-czerwone peleryny. To właśnie ten szczegół zwrócił uwagę internautów.

