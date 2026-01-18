Dramat w Małopolsce. Podczas wesela wybuchł pożar

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę (17 stycznia) wieczorem podczas przyjęcia weselnego, w którym uczestniczyło ok. 100 osób.

Gdy pojawił się ogień, goście zdołali ewakuować się z budynku jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych. W akcji uczestniczyło 40 zastępów straży pożarnej.

Pożar w całości zniszczył drewniany budynek o powierzchni ok. 800 metrów kwadratowych. Przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane, ustala je policja.

Pożar w trakcie wesela, kilka osób trafiło do szpitala

W wyniku pożaru osiem osób zostało poszkodowanych. Większość z nich to goście weselni, którzy podtruli się dymem. Wśród rannych jest jeden strażak, który doznał poparzeń.

Do szpitala trafiły w sumie cztery osoby. Reszcie udzielono pomocy na miejscu.

Jak podaje RMF FM, w niedzielę rano w Targanicach wciąż pracowali strażacy. Trwa dogaszanie i pilnowanie spalonego budynku.

Akcja gaśnicza trwała całą noc i zakończyła się przed godz. 5:00 rano – przekazali strażacy w rozmowie z TVN24.