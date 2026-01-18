Dramat w Małopolsce. Podczas wesela wybuchł pożar

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę (17 stycznia) wieczorem podczas przyjęcia weselnego, w którym uczestniczyło ok. 100 osób.
Gdy pojawił się ogień, goście zdołali ewakuować się z budynku jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych. W akcji uczestniczyło 40 zastępów straży pożarnej.
Pożar w całości zniszczył drewniany budynek o powierzchni ok. 800 metrów kwadratowych. Przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane, ustala je policja.
Pożar w trakcie wesela, kilka osób trafiło do szpitala
W wyniku pożaru osiem osób zostało poszkodowanych. Większość z nich to goście weselni, którzy podtruli się dymem. Wśród rannych jest jeden strażak, który doznał poparzeń.
Do szpitala trafiły w sumie cztery osoby. Reszcie udzielono pomocy na miejscu.
Jak podaje RMF FM, w niedzielę rano w Targanicach wciąż pracowali strażacy. Trwa dogaszanie i pilnowanie spalonego budynku.
Akcja gaśnicza trwała całą noc i zakończyła się przed godz. 5:00 rano – przekazali strażacy w rozmowie z TVN24.
Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.
Zapraszamy do wypróbowania w promocji.