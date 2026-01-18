Czytają w Berlinie

ĆWIERKOT Kadry są najważniejsze – miał powiedzieć niejaki Lenin. Stop.
Z całą pewnością nie myślał o ministrze rolnictwa Stefanie Krajewskim z PSL. Stop. Urzekający szczerością chłop Krajewski rzekł w wywiadzie, że umowy z Mercosur, owszem, nie czytał, tym bardziej że przecież nie było pod nią jeszcze podpisów. Stop. I wtedy znaleźli się hejterzy (np. ja), którzy na staromodną modłę twierdzili, że umowy się czyta, a już na pewno czyta się je przed podpisaniem. Stop.
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
