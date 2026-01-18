Czytają w Berlinie
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie
  • Sławomir JastrzębowskiAutor:Sławomir Jastrzębowski

Czytają w Berlinie

Dodano: 
Minister rolnictwa z PSL Stefan Krajewski
Minister rolnictwa z PSL Stefan Krajewski Źródło: PAP / Leszek Szymański
ĆWIERKOT Kadry są najważniejsze – miał powiedzieć niejaki Lenin. Stop.

Z całą pewnością nie myślał o ministrze rolnictwa Stefanie Krajewskim z PSL. Stop. Urzekający szczerością chłop Krajewski rzekł w wywiadzie, że umowy z Mercosur, owszem, nie czytał, tym bardziej że przecież nie było pod nią jeszcze podpisów. Stop. I wtedy znaleźli się hejterzy (np. ja), którzy na staromodną modłę twierdzili, że umowy się czyta, a już na pewno czyta się je przed podpisaniem. Stop.

Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także