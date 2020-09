Prezydent Duda: To miejsce jest symbolem bohaterstwa polskich żołnierzy, a dla całego świata przestrogą

Dziś mija 81. rocznica wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku dokładnie o godz. 4.47 niemiecki pancernik szkolny Schleswig-Holstein ostrzelał polską składnicę wojskową na Westerplatte, znajdującą się na terenie Wolnego Miasta Gdańska.

Dzisiaj na Westerplatte, Wojsko Polskie zorganizuje uroczyste obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

W trakcie uroczystości prezydent Andrzej Duda przekazał noty identyfikacyjne rodzinom obrońców Westerplatte, których szczątki zostały odnalezione w tym miejscu po 80 latach. Ich nazwiska zostały przywołane w Apelu Pamięci.

„To miejsce szczególne, symbol bohaterstwa żołnierzy”

– 81 lat temu wybuchła II wojna światowa, wybuchła przeciwko Polsce, na skutek działań hitlerowskich Niemiec. Wojna wybuchła w kilku miejscach, ale dwa są szczególne, nastąpiło to prawie w tym samym czasie – to jest tutaj Westerplatte i Wieluń, gdzie barbarzyńsko zrzucono bomby na śpiące miasto – mówił prezydent.

– Oddajmy hołd wszystkim, którzy zginęli – dodał Duda.

– To miejsce jest wielkim symbolem bohaterstwa żołnierzy, ale dla całego świata jest też przestrogą co oznacza imperializm, brutalna polityka prowadząca do wojny – mówił dalej prezydent.

– Ostrzeżeniem, aby taka sytuacja i takie wydarzenia nigdy się nie powtórzyły, te które pociągnęły za sobą tragedie narodów. Miliony ludzi, którzy polegli lub zostali zamordowani, pociągnęły za sobą Holokaust – podkreślił.

