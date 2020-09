Antyklerykalna furia Michalik. Dziennikarka atakuje Kościół i obraża wiernych

Publicystka "Gazety Wyborczej" w dzisiejszy wydaniu dziennika przekonuje, że "prawdziwego Kościoła katolickiego w Polsce już nie ma".

"Sekta smoleńska i ciemnota z miesięcznicami"

Michalik tłumaczy na łamach gazety, że "kościoła nie ma" od momentu "kiedy poparł sektę smoleńską i ciemnotę z miesięcznicami, kiedy milczał i milczy, gdy prześladuje się ludzi i jawnie czyni zło, i od czasu, czyli od bardzo dawna, gdy stworzył przestępczy system ochrony pedofilów, a także innych przestępców, ze swoich szeregów". Dziennikarka nie podaje jednak konkretnych przykładów i faktów, tylko wymienia stworzoną przez siebie listę grzechów Kościoła.

Dalej zarzuca polskim duchownym – m.in. że Kościół "firmuje nienawiść". W jej felietonie znalazło się też miejsce na krytykę partii rządzącej, która według publicystki "tworzy w ludziach sztuczne poczucie oddzielenia" i "kreuje wrogów".

Michalik nie rozumie w jakim celu ludzie chodzą do spowiedzi i kpi z osób, które to robią."Kto chciałby iść do spowiedzi? I po co?" – pisze.

Dziennikarka wyśmiewa też księży, nazywa ich "męską komuną", która "tworzy sobie jakiś dziwny, zamknięty, skoszarowany świat, pełen ciemnych zaułków ich własnych obsesji, zboczeń i wynaturzeń".

W swoim tekście Michalik ubolewa także, że Polacy nie są na tyle mądrzy, aby "machnąć ręka na Kościół" i przyznaje, że obrzydzają je katolickie obrzędy i tradycje.