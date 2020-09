Historyczny wpis Hołowni na Twitterze. Lawina komentarzy

"Pamięć pierwszego września nie jest własnością PiS. Nazistowskie kule nie rozróżniały, czy ktoś jest lewicowy, czy prawicowy. Wierzący, czy niewierzący. Poglądy nie miały znaczenia, mordowano jak leci. Wyciągnijmy z tego wreszcie wnioski. Albo będziemy razem, albo nas nie będzie" – napisał Hołownia na Twitterze.

Wpis byłego kandydata na prezydenta i lidera ruchu Polska 2050 spotkał się z lawiną komentarzy. Część internautów wypomniała Hołowni, że użył sformułowania "nazistowskie" zamiast "niemieckie".

"Panie Szymonie, kule były niemieckie. Pochodziły od niemieckich nazistów, proszę o tym pamiętać", "Nie naziści czy faszyści tylko Niemcy napadli na Polskę, strzelali do Polaków i stworzyli niemieckie obozy zagłady. Jak już to pojmiesz to się odezwij", "Naziści nie przylecieli z kosmosu, to byli przeważnie Niemcy" – brzmią komentarze, jakie pojawiły się pod tweetem Hołowni.

Na jego odpowiedź nie trzeba było długo czekać. "Komentarze pod ostatnim twittem boleśnie ilustrują to, co w nim napisałem. Upamiętniamy dziś jedną z największych tragedii, jaka wydarzyła się w dziejach Polski. Dla was to jest moment, żeby skakać do gardła? Bo nazwałem niemieckich zbrodniarzy nazistami?" – napisał Hołownia.