NieJesteściePrawicą. Narodowcy reagują na wywiad szefa młodzieżówki PiS z tygodnika "Do Rzeczy"

Wśród najważniejszych wyzwań stojących przed Polską, Moskal wymienił ochronę zwierząt, równouprawnienie płacowe kobiet oraz walkę z przemocą w rodzinie. Dodatkowo szef młodzieżówki PiS ocenił, że współczesne wyzwania są inne od tych kształtujących podział na prawicę w XVIII wieku. "Polska zmienia się za naszych rządów, my też musimy się zmieniać" – stwierdza Michał Moskal w rozmowie z Maciejem Pieczyńskim na łamach tygodnika "Do Rzeczy".

Wywiad odbił się szerokim echem w mediach. Młodzi narodowcy, którzy nie zgadzają się z postawą szefa Forum Młodych PiS, podjęli inicjatywę pod hasłem #NieJesteściePrawicą. "W odpowiedzi na wywiad przewodniczącego Forum Młodych @pisorgpl i szefa biura Jarosława Kaczyńskiego @Michal_Moskal, nagraliśmy z naszym byłym działaczem Kol. @MiskoMarek krótki spot. Będziemy go udostępniali z hasztagiem #NieJesteściePrawicą" – informuje na swoim twitterowym profilu Młodzież Wszechpolska. W krótkim spocie działacze narodowi podważają argumenty i opinie przedstawione przez Moskala. Pokazano m. in. wypowiedzi Michała Sz. oraz uderzające w tradycję akcje aktywistów LGBT jako prawdziwe zagrożenie, które należy traktować realnie.

"Piękna odpowiedź młodzieży narodowej, wobec faceta mieniącego się "prawicowcem". Warto żeby akcja #NieJesteściePrawicą dotarła jak najszerzej. Ani kroku w tył przed współczesnymi barbarzyńcami. Jeżeli chcecie wiedzieć jak wygląda podpisanie aktu kapitulacyjnego, przez Forum Młodych PiS, przeczytajcie wywiad w ubiegłotygodniowym Tygodnik Lisickiego. "Wojna kulturowa nie ma sensu", "podział na lewicę i prawicę nie przystaje do naszej rzeczywistości", zwijać rolnictwo bo "Święty Franciszek powiedział" etc... Wygląda na to, że w obozie koalicyjnym fason trzymają jedynie działacze Forum Młodych Solidarnej Polski i chociaż sam wyrastam z Młodzież Wszechpolska to warto pochwalić Dariusz Matecki i Norbert Kaczmarczyk Poseł na Sejm RP i rzecz jasna Michał Woś, za to, że stanęli twardo po stronie konserwatywnych wartości" – komentuje Marek Miśko.

