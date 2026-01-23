Chaos w Polsce 2050 po wycieku wiadomości. "Na pewno są emocje"

Rada Krajowa Polski 2050 zadecydowała, że powtórzona druga tura wyborów na przewodniczącego partii odbędzie się do 31 stycznia.

Na szefa partii startują Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – minister funduszy i polityki regionalnej oraz Paulina Hennig-Kloska – minister klimatu i środowiska.

Polska 2050 wybierze nowego szefa. Wyciekła korespondencja

Portal tvn24.pl poinformował, że grupa o nazwie „2026” na jednym z komunikatorów, została założona w ostatnich dniach 2025 roku. Jej członkami byli głównie stronnicy Szymona Hołowni. Sam wicemarszałek Sejmu przesłał na niej noworoczne życzenia.

„Jak zmienimy zarząd i się weźmiemy do roboty, to wszyscy zapomną o tej nap*** i planowanym przez nas przewrocie. Czy jak to ci pseudodziennikarze to zaraz nazwą. Przynajmniej pokażemy jaja” – napisała Marta Cienkowska w wewnętrznej debacie.

„Nie da się przesunąć tych wyborów na świętego nigdy? Albo wywalić tych wszystkich cudownych walczących ze sobą kandydatów na zbity pysk?” – zapytała minister kultury i dziedzictwa narodowego, dodając „dla kolegi pytam”.

W innym wpisie Marta Cienkowska przekonywała, że „nie ma co pierdo*** bez sensu. Trzeba przesunąć wybory”. „Na razie do nikogo nie ma co dzwonić. Tylko wszyscy z Was, którzy są na Radzie Krajowej, muszą się odezwać i powiedzieć, że wybory trzeba przesunąć. I dlatego to jest ważne. To jest kluczowy element planu” – dodała.

Co się dzieje w Polsce 2050?

Poseł Ewa Schädler, pytana przez DoRzeczy.pl o to, co się dzieje w Polsce 2050 i czy takie wyciąganie korespondencji z grup zamkniętych jest stosowne, odpowiedziała, że uważa, iż „dzisiejsze komunikatory stwarzają tę możliwość, że prawdopodobnie większość ludzi, którzy się posługują smartfonami, jest na X grupach”. – Są grupy prywatne, są grupy publiczne i są grupy ogłoszeniowe. Albo ktoś w pewnych zasadach takiej kindersztuby przestrzega, albo nie. Więcej nie chciałabym na ten temat mówić – dodała.

Na uwagę, iż wszystko wskazuje na to, że ktoś z Polski 2050 nie przestrzega kindersztuby i pytana o to, dlaczego ta osoba to robi, stwierdziła, że nie chce wchodzić w głowę osoby, „która – moim zdaniem – zachowała się nie tak, ale też nie chcę eskalować tej sytuacji dalej”.

– Uważam, że po to są zarządy zarówno klubu, jak i partii, żeby tam odnieść się do pewnych zachowań. Świadomie nie używam słowa „ukarało”, tylko „odnieść się” do pewnych zachowań, ponieważ musimy mieć pewne standardy, bo jesteśmy organizacją, grupą ludzi, która bez klarownych zasad i zarządzania po prostu nie przeżyje – oceniła.

Hołownia popełnił błąd?

Pytana o to, czy Szymon Hołownia zrobił dobrze, że nie startuje ponownie na przewodniczącego i na uwagę, że wicemarszałek Sejmu jakoś Polskę 2050 spajał, a teraz jest chyba otwarty konflikt, Ewa Schädler odpowiedziała, że „na pewno są emocje, a nie powiedziałabym, że konflikt”. – Tak daleko bym nie poszła – dodała.

– Proszę sobie wyobrazić, jakby teraz bez pana Donalda Tuska wyglądały wybory w Koalicji Obywatelskiej albo bez pana Jarosława Kaczyńskiego w Prawie i Sprawiedliwości. Mimo wszystko, mimo tego, że jesteśmy krytykowani, pokazujemy, że u nas demokracja w ogóle jest, a nie, że wszyscy od dziesięcioleci mają tylko jednego lidera. Jestem przekonana, że Szymon Hołownia jest naszym najcenniejszym ogniwem – zwróciła uwagę poseł Polski 2050.

