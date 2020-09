Nitras zaczepił Brudzińskiego na Twitterze. Padła mocna odpowiedź

"Czy wróciłeś już z urlopu? Jak tam prom? Czy prokuratura się tym zajmie?" – napisał na swoim profilu na Twitterze Nitras, zwracają się do Brudzińskiego.

Poseł Platformy Obywatelskiej nawiązał w ten sposób do pobytu Brudzińskiego na wakacjach. Europoseł w towarzystwie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego przebywał ostatnio na Pomorzu Zachodnim, nad Zelewem Szczecińskim i w Świnoujściu. Zdjęcia sam opublikował w internecie.

Na odpowiedź Brudzińskiego nie trzeba było długo czekać. "Dzięki za zainteresowanie, wróciłem Sławku. A co u ciebie? Słyszałem, że montujesz ekipę remontowa i ruszasz z pomocą dla Rafcia. Ponoć z Borysem i Misiem Szczerbą (tym znawcą kanalizacji WC w Krynicy) macie naprawić Czajkę? Pamiętaj Sławuś, że sama taśma klejąca nie wystarczy" – odpisał Nitrasowi polityk PiS.

Do awarii systemu przesyłowego w oczyszczalni ścieków "Czajka" doszło w sobotę. Nieczystości trafiają teraz do Wisły. W związku z sytuacją prezydent Rafał Trzaskowski poprosił o pomoc rząd. To już druga awaria w tej oczyszczalni skutkująca zrzutem ścieków do rzeki.

