Apologia katolickiego kapłaństwa

KS. PRZEMYSŁAW ARTEMIUK | Istotą kapłaństwa jest sprawowanie kultu. To on jednoznacznie definiuje posługę kapłanów. Wystarczy sięgnąć do wczesnej tradycji Kościoła, aby odnaleźć potwierdzenie tej tezy. Tak też czyni Benedykt XVI w „Z głębi naszych serc”.

Wraz z Synodem Biskupów dla Amazonii, odbywającym się w Rzymie jesienią 2019 r., na nowo powróciły pytania o kształt katolickiego kapłaństwa, celibat duchownych, święcenie viri probati czy diakonat kobiet. Ostatecznie w „Querida Amazonia”, posynodalnej adhortacji papieża Franciszka, nie zostały zapisane reformatorskie postulaty, niemniej jednak publiczna debata, odbywająca się w tym czasie, dała impuls do wzmożonych dyskusji, a także pobudziła teologów i historyków Kościoła do systematycznej refleksji. Z radością należy przywitać głos Benedykta XVI, który przekazując kard. Robertowi Sarahowi krótki tekst, w sposób jednoznaczny i wyraźny wypowiedział się na temat istoty kapłaństwa katolickiego.