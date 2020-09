"Jestem przeciwnikiem nepotyzmu". Zwrot w sprawie posady w państwowej spółce dla syna posła PiS

Tematem rozmowy był m.in. nepotyzm w partii rządzącej. Robert Mazurek zapytał wicepremiera o stryja prezydenta, Antoniego Dudę, który w ostatnim czasie został członkiem rady nadzorczej PKP Cargo.

– Żeby zasiadać w radzie nadzorczej PKP Cargo trzeba mieć przede wszystkim kompetencje. Antoni Duda ma duże doświadczenie w pracy w podmiotach gospodarczych – przekonywał Sasin, który w czasie programu miał przy sobie CV stryja prezydenta. Powołując się na nie, wskazywał, że "od 1990 roku przez 8 lat były poseł z ramienia PiS zajmował się inwestycjami".

– To, że jest stryjem prezydenta, w niczym mu nie pomogło. Natomiast to, że jest byłym posłem PiS, to jest dodatkowy argument za tym, żeby jego kompetencje traktować poważnie, bo ma nie tylko kompetencje zawodowe, ale też pewne kompetencje społeczne, cieszy się społecznym zaufaniem – tłumaczył.

Wicepremier oświadczył, że jest "absolutnie przeciwnikiem nepotyzmu" i stara się doprowadzić do tego, żeby w kierowanym przez niego resorcie go nie było.

Jacek Sasin poinformował również, że będzie korygowana decyzja dotycząca zatrudnienia Nikodema Matusiaka, syna posła PiS, w spółce Inova w KGHM.

Czytaj także:

"To szkodzi partii, reformom i naszej misji". Czarnek zaskakuje: Uważam to za skandalCzytaj także:

"Jest zaufanym człowiekiem Nowogrodzkiej...". "DGP": Rekonstrukcja będzie potężnym wzmocnieniem jego pozycji