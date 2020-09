Zakończyła się Rada Gabinetowa. Prezydent: Epidemia od pewnego czasu ma charakter ogniskowy

Dzisiaj w Pałacu Prezydenckim odbyła się zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę Rada Gabinetowa. Przedstawione zostało podczas niej sprawozdanie z dotychczasowych działań w ramach walki z epidemią koronawirusa oraz zmodyfikowana strategia na sezon jesienno-zimowy.

– Posiedzenie trwało 2,5 godziny. Omówiliśmy całościowo sytuację w naszym kraju. Moment jest szczególny. Po pierwsze, nastąpiła zmiana na stanowisku ministra zdrowia, a więc tego ministra, który w głównej mierze jest odpowiedzialny za walkę z pandemią, a także dzieci i młodzież rozpoczęły rok szkolny – mówił Duda po zakończeniu spotkania.

– Informacje, które przekazywali ministrowie, pan Dariusz Piontkowski, miały dla nas wielkie znaczenie – co do sytuacji obecnej, jak wyglądały przygotowania i jakie są przewidywania na przyszłość, jaki jest obecnie rozwój sytuacji. Pandemia jest i wszyscy sobie doskonale zdajemy z tego sprawę, ale – co chcę mocno podkreślić i za co dziękowałem premierowi i ministrom – w tej trudnej sytuacji dzięki wytężonej pracy, wielu mądrym, racjonalnym decyzjom radzimy sobie całkiem nieźle – dodał prezydent.

Jak podkreślił Duda, do tej pory w Polsce na koronawirusa zachorowało 69 tysięcy osób, zmarły 2092 osoby. – Przez cały ten czas, kiedy pandemia koronawirusa jest, w naszym kraju nie umarło ani jedno dziecko. To jest bardzo istotna informacja, zwłaszcza w kontekście tego, że rozpoczął się rok szkolny – dodał polityk.

– Jeśli chodzi o charakter epidemii, jak przekazał minister zdrowia i główny inspektor sanitarny, ma ona w naszym kraju cały czas już od pewnego czasu charakter ogniskowy – tłumaczył dalej prezydent.

– Pojawia się w dwóch w głównej mierze miejscach – w zakładach pracy i na weselach. Bardzo wiele osób ulega zakażeniu w wyniku obecności na weselach. Prosimy o rozwagę w tym zakresie – dodał Duda.

