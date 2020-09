Prezydent: Wszyscy pamiętają ten moment. Telewizja to pokazała

Prezydent uczestniczył w ogólnopolskich dożynkach na Jasnej Górze w Częstochowie. – Jestem tutaj, by w imieniu całego polskiego narodu podziękować państwu, polskim rolnikom, za wasz trud, za waszą ciężką pracę na roli i za to, że w tych nawet najtrudniejszych momentach, z którymi spotkaliśmy się także i w tym roku, w szczególności wiosną, zapewniacie nam wszystkim, naszemu państwu, bezpieczeństwo żywnościowe – mówił Andrzej Duda.

Przypomniał, że zgodnie z konstytucją prezydent RP stoi na straży bezpieczeństwa państwa, a bezpieczeństwo żywnościowe, to jeden z najważniejszych sektorów. – W tym roku dobitnie się o tym przekonaliśmy. Wszyscy pamiętają ten krótki moment, kiedy na początku pandemii koronawirusa w naszym kraju w telewizjach pokazywano przez dwa czy trzy dni puste pułki sklepowe, dlatego że ludzie obawiali się, czy będą dostawy żywności, czy nie, czy trzeba będzie gromadzić zapasy w domach – przypomniał.

Dalej stwierdził, że "zwłaszcza starsi, ale i ci w sile wieku pamiętają czasy, kiedy w polskich sklepach puste były pułki, kiedy bardzo trudno było kupić cokolwiek, choćby w latach 80. zeszłego wieku".

– Ale to właśnie wy, waszą pracą, waszym trudem, pokazaliście, że tamte minęły i że nigdy nie wrócą, a na pewno nie ma ich teraz. Te pułki w sklepach błyskawicznie zapełniały się na powrót produktami spożywczymi. Jedzenia i żywności nie zabrakło ani na chwilę. Mamy ją i nie tylko wystarcza nam na własne potrzeby, ale jesteśmy w stanie zabezpieczyć żywnościowo także i potrzeby innych – oświadczył Andrzej Duda, zwracając się do rolników.

– To dzięki wam Polska jest dzisiaj wielkim eksporterem żywności i stanowi on ogromnie ważną część naszego PKB. Za to, że tak dzielnie stoicie na straży naszego bezpieczeństwa, że w tak pięknym stopniu wspieracie rozwój Rzeczypospolitej, naszej gospodarki, tutaj na Jasnej Górze, w tym szczególnym roku, chce wam z całego serca w imieniu całego narodu podziękować. Bóg zapłać – powiedział prezydent.

