Decyzja ws. pomocy Warszawie w ciągu 18 godzin. Daca: Wody Polskie pomagają jak mogą

Przemysław Daca napisała na Twitterze, że spółka Wody Polskie przekazała, w ciągu 18 godzin, dokumenty potrzebne administracji Warszawy do rozpoczęcia prac przy budowie rurociągu zastępczego dla oczyszczalni "Czajka".

"Mimo słusznej krytyki MPWiK oraz Rafała Trzaskowskiego Wody Polskie pomagają jak mogą. W ciągu niecałych 18h wydaliśmy pozwolenie wodno-prawne i zwolnienie od zakazów na rurociąg zastępczy" – napisał Daca.

Wcześniej prezes Wód Polskich informował o "bezpłatnym użyczeniu" rur, osprzętu i dokumentacji potrzebnych przy budowie rurociągu zastępczego. "Informuję, że ze względu na długie procedury odsprzedaży rur, dokumentacji i innego osprzętu podjąłem decyzję o bezpłatnym przekazaniu miastu tego mienia. Najważniejsze jest jak najszybsze zaprzestanie wypływu ścieków do Wisły. Wody Polskie w ub. r. zapłaciły za to 12 mln zł" – napisał Daca.

Do awarii w oczyszczalni doszło w sobotę 29 sierpnia. O sytuacji poinformował na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Właśnie dowiedziałem się, że doszło do awarii rury przesyłowej do Czajki. Właściwe służby już zostały poinformowane. Na czas awarii uruchomiliśmy ozonowanie. Powołałem sztab kryzysowy – po posiedzeniu i pierwszych ustaleniach poinformujemy o skali problemu i dalszych działaniach" – napisał w sobotę na swoim profilu na Twitterze.

Chęć pomocy w usuwaniu awarii oraz skutków zrzutu ścieków do Wisły zadeklarował rząd. Po spotkaniu w sztabie kryzysowym ustalono, że stolica otrzyma pełną dokumentację, fragmenty infrastruktury użyte rok temu podczas podobnej awarii oraz pomoc wojska przy budowie mostu pontonowego. Wszelkie koszty operacji zostaną pokryte z budżetu Warszawy.

