Premier spotka się ze Swiatłaną Cichanouską

Swiatłana Cichanouska startowała w ostatnich wyborach prezydenckich na Białorusi. Według oficjalnych wyników przegrała z rządzącym od 1994 roku Aleksandrem Łukaszenką, jednak wiele wskazuje na to, że doszło do wyborczego fałszerstwa i to właśnie ona jest prawdziwą zwyciężczynią. Niedługo po ogłoszeniu wyników Cichanouska opuściła Białoruś i udała się na Litwę, gdzie już wcześniej wysłała swoje dzieci. Jej mąż, bloger, który to pierwotnie miał być kandydatem na prezydenta, został aresztowany w trakcie kampanii i nadal przebywa w więzieniu

Sytuacja na Białorusi, uwolnienie więźniów politycznych i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego to główne tematy rozmowy Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Spotkanie odbędzie się w środę, 9 września.

Poruszone zostaną przede wszystkim kwestie związane z uwolnieniem więźniów politycznych i wspieraniem społeczeństwa obywatelskiego. Program jej pobytu w Polsce, oprócz rozmowy z premierem Mateuszem Morawieckim obejmuje m.in. spotkanie z diasporą białoruską w Domu Białoruskim w Warszawie. Uniwersytet Warszawski zaprosił Cichanouską do wygłoszenia wykładu.

