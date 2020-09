Cichanouska u Morawieckiego. Spotkanie w kancelarii premiera

W środę rano liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska przyjechała do kancelarii premiera na spotkanie z szefem rządu Mateuszem Morawieckim. Głównymi tematami rozmów będzie sytuacja na Białorusi, uwolnienie więźniów politycznych i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego.

O godz. 9.55 Mateusz Morawiecki i Swiatłana Cichnouska spotkają się z mniejszością białoruską mieszkającą w Polsce. Na godz. 10.45 zaplanowano spotkanie premiera i białoruskiej polityk ze studentami na Uniwersytecie Warszawskim.

Swiatłana Cichanouska startowała w ostatnich wyborach prezydenckich na Białorusi. Według oficjalnych wyników przegrała z rządzącym od 1994 roku Aleksandrem Łukaszenką, jednak wiele wskazuje na to, że doszło do wyborczego fałszerstwa i to właśnie ona jest prawdziwą zwyciężczynią. Niedługo po ogłoszeniu wyników Cichanouska opuściła Białoruś i udała się na Litwę, gdzie już wcześniej wysłała swoje dzieci. Jej mąż, bloger, który to pierwotnie miał być kandydatem na prezydenta, został aresztowany w trakcie kampanii i nadal przebywa w więzieniu.

