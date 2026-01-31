Cejrowski: Który małżonek jest tym drugim? Lisicki: Polska w szponach genderyzmu

Idziemy tropem najbardziej absurdalnych, szkodliwych i debilnych pomysłów wprowadzonych w innych krajach zachodnich – mówił w programie "Antysystem" red. nacz. "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.
Rząd planuje zastąpienie w dokumentach słów "kobieta" i "mężczyzna" określeniami "małżonek pierwszy" oraz "małżonek drugi". Projekt rozporządzenia w sprawie zmiany wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego został opublikowany 16 stycznia na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Zmiany obejmą wszystkie akty małżeństwa.
Źródło: DoRzeczy.pl