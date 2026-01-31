Cejrowski: Który małżonek jest tym drugim? Lisicki: Polska w szponach genderyzmu

Rząd planuje zastąpienie w dokumentach słów "kobieta" i "mężczyzna" określeniami "małżonek pierwszy" oraz "małżonek drugi". Projekt rozporządzenia w sprawie zmiany wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego został opublikowany 16 stycznia na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Zmiany obejmą wszystkie akty małżeństwa.