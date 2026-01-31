Akt wandalizmu na budynku ambasady Turcji

Na elewacji płotu pojawił się napis: „Turcja w Rożawie morduje kobiety”.

Akt wandalizmu zauważył policjant z Wydziału Ochrony Placówek Dyplomatycznych.

„Na miejsce skierowano policyjnych techników, którzy wykonywali czynności procesowe i zabezpieczali ślady. Policjanci sprawdzali także teren w okolicy ambasady, jednak penetracja rejonu nie doprowadziła do odnalezienia osoby, która miała wykonać napis. Zabezpieczono monitoring z okolicznych kamer” – relacjonuje portal miejskireporter.pl.

Napis, który zamieszczono na ogrodzeniu, nawiązuje do Rożawy, czyli potocznej nazwy części północnej i północno-wschodniej Syrii.

Jak przypomina serwis „sformułowanie użyte na ogrodzeniu ambasady wpisuje się w narrację środowisk krytycznych wobec działań Turcji w północnej Syrii”. Organizacje praw człowieka oraz instytucje monitorujące bezpieczeństwo mediów, informowały o zdarzeniach, w których ginęli lub odnosili obrażenia cywile, a także osoby wykonujące zawody chronione prawem międzynarodowym. Wskazywano m.in. na przypadki ataków dronów i ostrzałów w rejonach kontrolowanych przez siły kurdyjskie.

