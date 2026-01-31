Człowiek Putina w USA. Rozmawia z przedstawicielami Trumpa

Agencja Interfax przekazała, rozmowy rozpoczęły się o godz. 8:00 czasu lokalnego (godz. 14:00 w Polsce).

W sobotę rano Dmitrijew poinformował, że leci do Miami. „Z powrotem w Miami” – napisał w mediach społecznościowych.

Rozmowy USA, Rosji i Ukrainy w Abu Zabi

W dniach 23-24 stycznia w Abu Zabi odbyły się trójstronne rozmowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Ukrainą i Rosją. Według doniesień mediów, strony poczyniły postępy. Rozmowy w Abu Zabi odbywały się nie tylko w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, USA i Rosji, ale także w formacie dwustronnym Ukraina-Rosja, bez udziału USA.

Ze strony USA w konsultacjach brali udział: specjalny wysłannik Steve Witkoff, zięć prezydenta Donalda Trumpa Jared Kushner, doradca Trumpa Josh Gruenbaum, wiceszef Pentagonu ds. sił lądowych generał Dan Driscoll oraz Naczelny Dowódca NATO w Europie, gen. Alex Grynkewich.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski określił rozmowy między Ukrainą, USA i Rosją jako konstruktywne.

Kiedy kolejne rozmowy trójstronne?

Amerykański serwis informacyjny Axios poinformował wcześniej, że trójstronne rozmowy między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją w Zjednoczonych Emiratach Arabskich mają zostać wznowione 1 lutego.

– Nie wiem, kiedy odbędzie się następne spotkanie. Miało być w niedzielę. Uzgodniono, że spotkanie odbędzie się w Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie). I dla nas bardzo ważne jest, aby na spotkaniu byli wszyscy, z którymi się umawialiśmy, ponieważ wszyscy oczekują informacji zwrotnej. Ale data lub miejsce mogą zostać zmienione – powiedział w rozmowie z dziennikarzami Wołodymyr Zełenski.

