Rosja przychyliła się do prośby Trumpa. Kreml podaje datę

Prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek (29 stycznia), że poprosił Władimira Putina o wstrzymanie na tydzień bombardowania Kijowa i innych ukraińskich miast z powodu ekstrmalnego zimna. Amerykański przywódca stwierdził, że Putin zgodził się na taką propozycję.

– Prezydent Trump rzeczywiście zwrócił się osobiście do prezydenta Putina z prośbą o powstrzymanie się od ataku na Kijów przez tydzień, do 1 lutego, w celu stworzenia sprzyjających warunków do negocjacji – powiedział w piątek (30 stycznia) Pieskow, potwierdzając zgodę Putina.

Agencja Reutera zwraca uwagę, że nie jest jasne, czy rzecznik Kremla użył słowa "Kijów" mając na myśli wyłącznie stolicę, gdzie setki tysięcy mieszkańców nie ma dostępu do energii po ostatnich atakach, czy też cały kraj.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że nie ma formalnego rozejmu. Jak dodał, minionej nocy nie doszło do żadnych ataków na ukraińskie obiekty energetyczne. Jego zdaniem, Rosja skupia się teraz na nieszczeniu infrastruktury logistycznej, bombardując drogi i linie kolejowe.

Rosja uderzyła w amerykańską fabrykę na Ukrainie

Według Sił Powietrznych Ukrainy, podczas ostatnich nocnych ataków armia rosyjska wystrzeliła pocisk balistyczny i 111 dronów. Zełenski powiedział, że rakieta uszkodziła magazyny amerykańskiej firmy w obwodzie charkowskim, nie podając jednak jej nazwy. Media donoszą, że chodzi o fabrykę należącą do amerykańskiej spółki tytoniowej Philipp Morris.

Od jesieni ubiegłego roku Rosja nasiliła ataki na ukraiński sektor energetyczny, pogrążając Kijów w ciemnościach i chłodzie podczas jednej z najsurowszych zim ostatniej dekady – podkreśla Reuters.

Najnowsze prognozy pogody mówią, że od niedzieli (1 lutego) temperatura w stolicy Ukrainy ma spaść nawet do minus 26 stopni Celsjusza. Kijów wciąż zmaga się ze skutkami poprzednich rosyjskich ataków, w wyniku których mieszkańcy zostali pozbawieni prądu i ogrzewania.

Zełenski powiedział, że możliwość deeskalacji konfliktu poprzez zawieszenie ataków na infrastrukturę energetyczną została zaproponowana przez USA podczas trójstronnych rozmów w Abu Zabi w ubiegły weekend.

