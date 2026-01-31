Ranking najpotężniejszych armii świata. Które miejsce zajęła Polska?

Z raportu opublikowanego przez Global Fire Power (GFP) wynika, że na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o najpotężniejsze armie, uplasowały się Stany Zjednoczone, które pozycje lidera zajmują nieprzerwanie od 2005 roku, czyli od czasu pierwszego zestawienia. Budżet obronny USA to 831 mld dolarów, czyli znacznie więcej niż pozostałych krajów. Drugie pod tym względem Chiny, które wydają 303 mld dol.

Stany Zjednoczone utrzymują się na pierwszym miejscu, a na kolejnych czterech pozycjach znalazły się: Rosja, Chiny, Indie i Korea Południowa. 6. miejsce zajmuje Francja, która w tym roku nieco awansowała.

Na 7. miejscu znalazła się Japonia, a tuż za nią Wielka Brytania, która w tym roku zanotowała spadek, ale wciąż jest jedną z liczących się armii na świecie. Pierwszą dziesiątkę uzupełniły Turcja i Włochy. Niemcy znalazły się na 12. miejscu.

Polska tuż przed Ukrainą i zaraz za Tajwanem

Polska znalazła się na 21. miejscu wśród 145 w zestawieniu. Pozycja 21 oznacza, że Polska jest tuż za Ukrainą i zaraz przed Tajwanem.

Za Polską znalazły się także m.in.: Szwecja (26. pozycja), Kanada (28.), Grecja (30.), Holandia (34.), Norwegia (39.), Dania (45.), Finlandia (48.), Czechy (55.), Węgry (57.), Belgia (61.), Austria (67.), Słowacja (69.) czy Litwa (88.).

Zgodnie z rankingiem, Polska wydaje na zbrojenia ponad 55 mld dolarów, co plasuje nas w tym względzie na 11. miejscu wśród uwzględnionych krajów. Polska armia ma liczyć 650 tys. żołnierzy, w tym personel rezerwowy, który szacowany jest na 350 tys. osób.

