Adam Bodnar odchodzi. Wydał pożegnalne oświadczenie

Gorzkie słowa o Hołowni. "Z katolickiego autora stał się piewcą lewicowych ideologii"

Nie milkną echa przejścia Hanny Gill-Piątek do Polski 2050. Działaczka pro-life Małgorzata Korzekwa-Kaliszuk podkreśla, że transfer lewicowej polityk, otwarcie dążącej m.in. do liberalizacji prawa do aborcji czy adopcji dzieci przez pary...